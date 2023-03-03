Erik ten Hag'dan Wout Weghorst açıklaması

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın teknik direktörü Erik ten Hag, Hollandalı futbolcu Wout Weghorst'un geleceği hakkında konuştu.



Sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ta forma giyen Weghorst'un bonservisinin Burnley'den alınıp alınmayacağı hakkında konuşan Erik ten Hag, "Bununla ilgili konuşmak için çok erken. Şu anda içinde bulunduğumuz sezonla ilgilenmek zorundayız." dedi.



Bu sezon Manchester United ile 13 maça çıkan Weghorst, bu maçlarda 1 gol 3 asist kaydetti.





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