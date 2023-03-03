Erik ten Hag'dan Wout Weghorst açıklaması

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, takımda kiralık olarak forma giyen Wout Weghorst için açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Erik ten Hag'dan Wout Weghorst açıklaması
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03 Mart 2023 19:33
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın teknik direktörü Erik ten Hag, Hollandalı futbolcu Wout Weghorst'un geleceği hakkında konuştu.

Sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ta forma giyen Weghorst'un bonservisinin Burnley'den alınıp alınmayacağı hakkında konuşan Erik ten Hag, "Bununla ilgili konuşmak için çok erken. Şu anda içinde bulunduğumuz sezonla ilgilenmek zorundayız." dedi.

Bu sezon Manchester United ile 13 maça çıkan Weghorst, bu maçlarda 1 gol 3 asist kaydetti.

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