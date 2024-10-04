Erik ten Hag: "Bizi yargılamak için erken! Bekleyin!"

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Porto maçı sonrası sabır istedi.

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Erik ten Hag: 'Bizi yargılamak için erken! Bekleyin!'
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04 Ekim 2024 02:48
Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Porto deplasmanında 2-0'öne geçtikleri maçı son dakikada buldukları golle 3-3 bitirmelerinin ardından konuştu.

Koltuğu ciddi şekilde sallanan ve İngiliz ekibinde son günlerini geçirdiği konuşulan Hollandalı teknik adam, Porto karşılaşması sonrasında taraftarlardan sabır istedi.

Porto maçı sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Erik ten Hag "Bizi şimdi yargılamayın! Bunun için çok erken! Sezon sonu yargılayabilirsiniz! Kesinlikle gelişeceğiz. Biraz sabredin, biraz zaman." ifadelerini kullandı.

Erik ten Hag ayrıca "Takım istekli ancak savunmamızı geliştirmemiz ve topla daha iyi olmamız gerekiyor. Savunma yapabiliriz ve bu alışkanlıklara geri dönmeliyiz." dedi.

FENERBAHÇE DEPLASMANINA ÇIKACAK

İngiltere Premier Lig'de hafta sonu Aston Villa deplasmanına konuk olacak Manchester United, milli aranın ardından Brentford'u ağırlayacak. Manchester United, 24 Ekim'de Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşılaşacak.

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