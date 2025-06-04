Ergin Ataman tutuklanacak haberleri asparagas!

Basketbol Yunanistan Ligi play-off yarı final ikinci maçında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, konuk olduğu Olympiakos'a 91-83 mağlup oldu. Ergin Ataman, Olympiakos taraftarlarının Türkiye'ye dair küfürlü tezahüratı sonrası ikinci teknik faulden oyundan atılmıştı. Tecrübeli teknik adam, HT Spor'a açıklamalarda bulundu ve son durumu değerlendirdi.Ergin Ataman çıkan haberlere yalanlama getirdi. Tecrübeli koç, Olympiakos taraftarına küfür ettiği iddiasını tamamen asparagas olduğunu bunun gerçeği yansıtmadığını böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söyledi.Koç Ataman,dedi.İki kulüp başkanının da birbirini mahkemeye verdiğini hatırlattı ve Yunanistan Spor Bakanlığı'nın da iki kulübü toplantıya çağırdığını ifade etti.diye de ekledi.