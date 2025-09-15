Ergin Ataman: 'Kıl payı kaçırdık'

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, final karşılaşmasının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Deneyimli koç, gümüş madalyanın önemine vurgu yaparken şampiyonluğu kıl payı kaçırdıkları için üzgün olduğunu dile getirdi:
"KIL PAYI KAÇIRDIK"
"Yıllar sonra gelen gümüş madalya tabii ki büyük bir başarı, Türk milleti bu çocuklarla gurur duyuyor. Ancak ben çok üzgünüm. Tarih her zaman şampiyonları yazar ve biz bunu kıl payı kaçırdık. Bizlere inanan, ülkemizde ekran başında o kupayı heyecanla bekleyen vatandaşlarımızdan özür diliyorum."
"YAKIN ZAMANDA BU KUPAYI ÜLKEMİZE GETİRECEKLER"
Ataman ayrıca, A Milli Takım'ın geleceğine dair umutlu olduğunu da ifade etti:
"Türk basketbolunu yeniden Avrupa'nın en tepesine taşıyan bu çocukların yakın gelecekte bu kupayı ülkemize getireceğine gönülden inanıyorum."