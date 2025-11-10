Ergin Ataman'dan transfer: Kenneth Faried

Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos, ABD'li pivot Kenneth Faried'i renklerine bağladı.

calendar 10 Kasım 2025 12:07
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ergin Ataman'dan transfer: Kenneth Faried
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR, ABD'li pivot Kenneth Faried'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, bir dönem Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giyen 35 yaşındaki Faried ile iki aylık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Faried, 2011 NBA draftında Denver Nuggets tarafından 1. tur 22. sıradan seçildi. Nuggets'ın yanı sıra NBA'de Brooklyn Nets ve Houston Rockets formaları giyen tecrübeli basketbolcu, sonrasında Çin, Porto Riko, Meksika, İtalya ve son olarak Tayvan'da görev yaptı.


ABD Milli Takımı ile 2014 FIBA Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşayan Faried, NBA'deki normal sezon kariyerinde 11,4 sayı ve 8,1 ribaunt ortalamaları yakaladı.

Panathinaikos, daha önce de CSKA Moskova formasıyla Avrupa'da görev alan Faried'i renklerine bağlayarak Ömer Faruk Yurtseven, Mathias Lessort ve Richaun Holmes'un sakatlık yaşadığı dönemde pivot rotasyonuna önemli bir takviye yapmış oldu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.