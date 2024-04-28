Ergin Ataman'a yıldız isminden kötü haber

Panathinaikos'un yıldız oyuncusu Juancho Hernangomez, Maccabi Tel-Aviv ile oynanacak üçüncü karşılaşmada forma giyemeyecek.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Ergin Ataman'a yıldız isminden kötü haber
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28 Nisan 2024 16:53
EuroLeague Play-Off'unda en heyecanlı eşleşmelerden birisi olması beklenen Maccabi Tel-Aviv - Panathinaikos eşleşmesine sakatlık damga vurdu.

Panathinaikos'un sezon başında kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Juancho Hernangomez yaşadığı sakatlık sebebiyle 2. maçta forma giyememişti.

28 yaşındaki İspanyol 4 numara sakatlığını atlatamaması sebebiyle Sırbistan'da oynanacak 3. karşılaşmada da forma giyemeyecek.

Juancho Hernangomez bu sezon Panathinaikos formasıyla EuroLeague'de 4.1 sayı, 3.7 ribaund ve 0.5 asist ortalaması tuttturdu.

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