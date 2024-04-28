Ergin Ataman'a yıldız isminden kötü haber

EuroLeague Play-Off'unda en heyecanlı eşleşmelerden birisi olması beklenen Maccabi Tel-Aviv - Panathinaikos eşleşmesine sakatlık damga vurdu.
Panathinaikos'un sezon başında kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Juancho Hernangomez yaşadığı sakatlık sebebiyle 2. maçta forma giyememişti.
28 yaşındaki İspanyol 4 numara sakatlığını atlatamaması sebebiyle Sırbistan'da oynanacak 3. karşılaşmada da forma giyemeyecek.
Juancho Hernangomez bu sezon Panathinaikos formasıyla EuroLeague'de 4.1 sayı, 3.7 ribaund ve 0.5 asist ortalaması tuttturdu.
Panathinaikos'un sezon başında kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Juancho Hernangomez yaşadığı sakatlık sebebiyle 2. maçta forma giyememişti.
28 yaşındaki İspanyol 4 numara sakatlığını atlatamaması sebebiyle Sırbistan'da oynanacak 3. karşılaşmada da forma giyemeyecek.
Juancho Hernangomez bu sezon Panathinaikos formasıyla EuroLeague'de 4.1 sayı, 3.7 ribaund ve 0.5 asist ortalaması tuttturdu.
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