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Erden Timur Lizbon'da nabız yoklayacak

Galatasaray CEO'su Erden Timur, transfer görüşmeleri için Portekiz'e gidecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Erden Timur Lizbon'da nabız yoklayacak
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01 Aralık 2022 14:56
Haris Seferovic
Haris Seferovic
Galatasaray
Galatasaray CEO'su Erden Timur, Portekiz'de birtakım transfer görüşmelerinde bulunacak. 

Erden Timur'un, Benfica Başkanı Rui Costa ile Haris Seferovic'in kiralık sözleşmesinin fesih şartlarını görüşmesi bekleniyor.

Timur'un ayrıca Benfica'nın iki stoperi Verissimo ve Joao Victor için de bilgi alacak. Victor Nelsson'un takımdan ayrılma ihtimaline karşılık hazırlık yapan Galatasaray'ın 9.5 milyon euro'ya gelen Victor ile 6.5 milyon euro'ya gelen Verissimo'nun şartlarını soracak. 

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