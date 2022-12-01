Galatasaray CEO'su Erden Timur, Portekiz'de birtakım transfer görüşmelerinde bulunacak.Erden Timur'un, Benfica Başkanı Rui Costa ile Haris Seferovic'in kiralık sözleşmesinin fesih şartlarını görüşmesi bekleniyor.Timur'un ayrıca Benfica'nın iki stoperi Verissimo ve Joao Victor için de bilgi alacak. Victor Nelsson'un takımdan ayrılma ihtimaline karşılık hazırlık yapan Galatasaray'ın 9.5 milyon euro'ya gelen Victor ile 6.5 milyon euro'ya gelen Verissimo'nun şartlarını soracak.