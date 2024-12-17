Erden Timur: "Herkes birlik olsun"

Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur, 4-3 kazanılan Trabzonspor maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Erden Timur: 'Herkes birlik olsun'
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17 Aralık 2024 00:03
Son güncelleme 17 Aralık 2024 00:09
Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur, 4-3 kazanılan Trabzonspor maçı sonrası konuştu.

90+8'de gelen galibiyeti değerlendiren Erden Timur, "Herkes birlik olsun. Her şey çok güzel olacak." ifadelerini kullandı.

"Bu gol şampiyonluğun habercisi mi?" sorusuna yanıt veren Timur, "İnşallah." dedi.

Erden Timur, Galatasaray'ın Trabzonspor'u 4-3 yendiği maçı RAMS Park'ta yerinden takip etti.
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