Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur, 4-3 kazanılan Trabzonspor maçı sonrası konuştu.
90+8'de gelen galibiyeti değerlendiren Erden Timur, "Herkes birlik olsun. Her şey çok güzel olacak." ifadelerini kullandı.
"Bu gol şampiyonluğun habercisi mi?" sorusuna yanıt veren Timur, "İnşallah." dedi.
Erden Timur, Galatasaray'ın Trabzonspor'u 4-3 yendiği maçı RAMS Park'ta yerinden takip etti.
90+8'de gelen galibiyeti değerlendiren Erden Timur, "Herkes birlik olsun. Her şey çok güzel olacak." ifadelerini kullandı.
"Bu gol şampiyonluğun habercisi mi?" sorusuna yanıt veren Timur, "İnşallah." dedi.
Erden Timur, Galatasaray'ın Trabzonspor'u 4-3 yendiği maçı RAMS Park'ta yerinden takip etti.