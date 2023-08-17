Erden Timur'dan Guendouzi açıklaması

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Matteo Guendouzi'yle ilgilendiklerine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Timur açıklamasında, "Herkesin her gün transfer haberi okuma isteği. 120 gün 120 oyuncu... Gazeteciler de buna karşılık veriyor. 50 oyuncuya görüşüldü gibi oluyor. Türk futboluna zarar veriyor. Sayılan isimlerin yüzde 80'i olmayan isimler. Guendouzi bu isimlerden biri... " sözlerini kullandı.
PSG altyapısında yetişip Arsenal'de dünya piyasasına çıkan Matteo Guendouzi, geçen yıl Marsilya'ya 11 milyon euroya imza atmıştı.
Timur açıklamasında, "Herkesin her gün transfer haberi okuma isteği. 120 gün 120 oyuncu... Gazeteciler de buna karşılık veriyor. 50 oyuncuya görüşüldü gibi oluyor. Türk futboluna zarar veriyor. Sayılan isimlerin yüzde 80'i olmayan isimler. Guendouzi bu isimlerden biri... " sözlerini kullandı.
PSG altyapısında yetişip Arsenal'de dünya piyasasına çıkan Matteo Guendouzi, geçen yıl Marsilya'ya 11 milyon euroya imza atmıştı.