Erden Timur'dan Guendouzi açıklaması

Erden Timur, Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi'nin transfer edileceğine dair haberlere ilişkin açıklama yaptı.

, Fotoğraf; EPA
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Erden Timur'dan Guendouzi açıklaması
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17 Ağustos 2023 21:31
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Matteo Guendouzi'yle ilgilendiklerine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Timur açıklamasında, "Herkesin her gün transfer haberi okuma isteği. 120 gün 120 oyuncu... Gazeteciler de buna karşılık veriyor. 50 oyuncuya görüşüldü gibi oluyor. Türk futboluna zarar veriyor. Sayılan isimlerin yüzde 80'i olmayan isimler. Guendouzi bu isimlerden biri... " sözlerini kullandı.

PSG altyapısında yetişip Arsenal'de dünya piyasasına çıkan Matteo Guendouzi, geçen yıl Marsilya'ya 11 milyon euroya imza atmıştı.

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