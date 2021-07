Erciyes, yüksek irtifa futbol kamp merkezinde iddialı

Erciyes Master Planı kapsamında yapılan yatırımlarla uluslararası standartlarda kayak merkezi haline gelen Erciyes'e ilgi, çeşitli spor dallarında her geçen yıl artıyor.



Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, AA muhabirine, Büyükşehir Belediyesinin master planı kapsamında futboldan koşuya, bisikletten kayağa ciddi yatırımlar yaptığını söyledi.



Yatırımların Erciyes'te sadece 4 aylık kış turizmi için yapılmadığını vurgulayan Cıngı, şunları kaydetti:



"Erciyes Dağı'nın sunmuş olduğu bütün imkanlardan faydalanabilecek altyapıyı oluşturmak da master planının bir parçasıydı. Yüksek irtifa futbol kampları da bu yatırımların içerisinde yer alıyordu. Yüksek irtifa kamp merkezi, şehre hem turizm geliri hem de imaj katacak önemli bir etken. Kış turizmindeki olgunlaşmamızı tamamladıktan sonra diğer sportif branşlara da yatırım yapmaya başladık. Bu kapsamda hizmete giren 2 futbol sahası bulunuyor. Bu yıl 6 saha, spor salonu, yüzme havuzuyla birlikte yüksek irtifa kompleksi oluşturuyoruz. Burada futbol başta olmak üzere birçok spor dalının yüksek irtifa kamp ihtiyacını karşılayacak altyapıyı oluşturuyoruz. Salon sporları, su sporları, atletizm ve güreşi de içine alacak şekilde çok geniş bir yelpaze, bir sportif kompleks olacak. İlk yılımızdan bazı Süper Lig takımları ve yabancı kulüplerden talepler aldık. Önümüzdeki yıllarda birçok spor dalını buraya çekip yazın da Erciyes'in sunmuş olduğu emsalsiz imkanlardan faydalanmış olacağız."



Cıngı, bu tür organizasyonlarla hem şehrin marka değerini yükselteceklerini hem de şehir ekonomisine katkı sağlayacaklarını ifade etti.



Dağdaki tüm yapıların uluslararası standartlara uygun olduğunu vurgulayan Cıngı, "Nasıl ki Türk takımları kamp için Avusturya'ya gidiyorsa önümüzdeki yıllardan itibaren dünyadan takımları biz de misafir etmek istiyoruz. Biz bunu kayak ve bisiklet branşında başardık." diye konuştu.



TSS Tur Yönetim Kurulu Başkanı ve 1840 metre yüksekliğe kurulan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin işletmecisi Serkan Çeri de merkezde kamp yapan ilk takımın Samsunspor olduğunu, yurt dışından da talep geldiğini söyledi.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle işlerin biraz daha zor yürüdüğünü anlatan Çeri, bazı ülkelerin sıkı salgın tedbirleri olduğunu belirtti.



Çeri, "Bu sene burayı açıp Türkiye'ye yeni bir kamp merkezi kazandırmış bulunuyoruz. Erzurum'daki yüksek irtifa kamp merkezi, Türkiye'de tekti. Burası Erzurum'a alternatif olarak yapılan bir yer." ifadelerini kullandı.



Kayseri'nin Türkiye'nin tam ortasında yer alması, birçok havalimanından uçuşların olması, yurt dışından direkt uçuşların olması, şehrin dinamikleri, Kapadokya'ya yakın olması gibi avantajların takımların dikkatini buraya çektiğine işaret eden Çeri, şunları kaydetti:



"Çünkü gelen takımlar kampa gittiklerinde sosyal faaliyetlerde de bulunmak istiyor. Kayseri, bunun için uygun bir yer. Erciyes, gelişen bir bölge. Sadece kış sporlarında değil, her alanda Erciyes, önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin parlayan yıldızı olacak. Yatırımcıların bunu dikkate alması gerektiğini düşünüyorum. Şu an halihazırda FIFA standartlarına uygun 2 saha var. 4 sahanın da yapımı devam ediyor. Seneye burada 6 futbol sahası hazır olacak. Bu tesisleri yaklaşık 3 bin 800 futbol kulübüne tanıttık. Önümüzdeki yıllarda buraya yoğun ilgi olacağını düşünüyoruz."