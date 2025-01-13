Enzo Maresca: 'Nicolas Jackson'dan memnunum'

Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, takımın genç forveti Nicolas Jackson'ın performansından memnun olduğunu söyledi.



Jackson'ı sadece golleri ile değerlendirmeyeceklerini söyleyen Marescai "Böyle çalışmaya devam etmesini söyledim. Dediğiniz gibi, sezon başında çok gol atıyordu, şimdi atamıyor ama Nicolas'tan çok memnunuz. Nicolas'ı sadece golleriyle değerlendirmiyoruz, farklı hareketlerini de değerlendiriyoruz. Geçenlerde onunla konuştum. Geçen sezon Premier Lig'de 14 ya da 15 gol atmış ve bunların hiçbiri penaltı değil. Haaland penaltı atıyor, Salah ve Palmer da atıyor. Eğer 14 ya da 15 gol atarsanız ve buna penaltıları da eklerseniz, bir sezonda 20 ya da daha fazla gol atarsınız. Bu sezon penaltı kullanmadan çok sayıda gol attı. Çok iyi gidiyor. Penaltılar olmasa bile bu normal değil çünkü çoğu santrfor penaltı kullanıyor. Bu yüzden ondan çok memnunuz." ifadelerini kullandı.



Bu sezon Chelsea formasıyla 20 maça çıkan Nicolas Jackson, bu maçlarda 9 gol 3 asistlik performans gösterdi.



