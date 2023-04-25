Enrique Cerezo: 'Maç satın almak çok zor'

Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo, Barcelona'nın maruz kaldığı Negreira davasıyla ilgili konuştu.



Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo, Negreira davasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Herkes ne biliyorsa ben de onu biliyorum. Kanıt olmadan her şey spekülasyon olarak kalır. 35 yıldır futbolun içindeyim ve bir hakeme rüşvet verildiğini hiç duymadım, düşünmedim de. Maç satın almak çok zor." dedi.



Ayrıca, "Bir yargıca nasıl rüşvet verilir anlamıyorum. Bunu ilk kez duyuyorum. Ne Barcelona ile ne de başkasıyla oynadığım maçlarda şüpheli bir şey yaşamadım." ifadelerini kullandı.





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