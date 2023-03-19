Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yendiği maçta penaltıdan iki gol atan ve galibiyeti getiren Enner Valencia açıklamalarda bulundu.



Kısa bir süre önce takım arkadaşlarıyla yaptığı konuşmayı anlatan Enner Valencia "Birkaç gün önce Ferdi Kadıoğlu ve Emre Mor ile konuştuk, bana şaka yaptılar "Artık gol atmayı bırak" dediler. Ben de 'Şu an olmaz' dedim. Bu gollerle galibiyet gelince de iyi oluyor." dedi.



Galatasaray'ın kaybetmesinin ardından kazanmaları sorulan Ekvadorlu golcü "Galatasaray'a bakmıyoruz, kendi maçlarımıza bakıyoruz. Rakiplerin ne yaptığı önemli değil, biz kendi maçlarımıza odaklanıyoruz. Kazanarak özgüvenli şekilde devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Enner Valencia ayrıca "Jorge Jesus'un güveni, bizler için çok önemli. Geldiği günden beri Jesus, bize olan güvenini anlatıyor. Ona teşekkür ederim. Bu sene çok iyi ve güçlü bir takım kurduk. Umarım bu şekilde devam ederiz." açıklamasını yaptı.





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