Engin Baltacı'dan Hasan Arat yönetimine tepki

Beşiktaş Kulübü'nün eski ikinci başkanı Engin Baltacı, Siyah-beyazlı kulübün gündemine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"EN FAZLA 4-5 AY MAAŞ ÖDEMİŞLER"
Radyo Gol'e konuşan Baltacı, "Bugün kimi toplarsanız toplayın, 50 milyon euro'luk bu yükün altına kolay kolay kimse girmez! Hüseyin Bey'i tebrik etmek lazım. Ancak 50 milyonluk bir ödeme biriktiğine göre bu yönetim 12 ayda en fazla 4-5 ay maaş ödemiş! İşte bu kadar..." dedi.
"FUTBOL AKLIMIZ BİR HATA YAPMIŞ OLABİLİR"
Bir dinleyicinin "Afrikalı futbolcuları neden takıma doldurdular?" sorusuna karşılık ise Baltacı, "Vallahi buna cevap veremem. Bu eleştiriyi yapanlar haklı. Bu neden olmuştur, bilmiyorum! Futbol aklımız bir hata yapmış olabilir. Ceyhun Kazancı'ya çok tepki vardı ancak kendisini geri plana alınca galiba daha fazla hata yapmaya başladık!" ifadelerini kullandı.
"EN FAZLA 4-5 AY MAAŞ ÖDEMİŞLER"
Radyo Gol'e konuşan Baltacı, "Bugün kimi toplarsanız toplayın, 50 milyon euro'luk bu yükün altına kolay kolay kimse girmez! Hüseyin Bey'i tebrik etmek lazım. Ancak 50 milyonluk bir ödeme biriktiğine göre bu yönetim 12 ayda en fazla 4-5 ay maaş ödemiş! İşte bu kadar..." dedi.
"FUTBOL AKLIMIZ BİR HATA YAPMIŞ OLABİLİR"
Bir dinleyicinin "Afrikalı futbolcuları neden takıma doldurdular?" sorusuna karşılık ise Baltacı, "Vallahi buna cevap veremem. Bu eleştiriyi yapanlar haklı. Bu neden olmuştur, bilmiyorum! Futbol aklımız bir hata yapmış olabilir. Ceyhun Kazancı'ya çok tepki vardı ancak kendisini geri plana alınca galiba daha fazla hata yapmaya başladık!" ifadelerini kullandı.