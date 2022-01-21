Enes Ünal'dan La Liga rekoru! Atmaya devam ediyor...

Son maçlardaki performansıyla İspanya'da adından söz ettiren Enes Ünal, Getafe'nin Granada ile oynadığı maçta ağları sarsarak bu sezon La Liga'daki gol sayısını 7'ye çıkardı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; EPA
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Enes Ünal'dan La Liga rekoru! Atmaya devam ediyor...
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21 Ocak 2022 11:56
Bu sezon İspanya'da Getafe formasıyla iyi bir çıkış yakalayan Enes Ünal, takımının La Liga'nın 21. Haftasında Granada ile oynadığı maçta takımının ikinci golünü atmayı başardı.

La Liga'da 2022 yılının ilk golünü Real Madrid'e karşı atan ve tarihe geçen Enes, Granada'ya attığı golle bu sezon ligdeki gol sayısını da 7'ye yükseltti.

KARİYER REKORUNA İMZA ATTI

Enes Ünal, böylelikle kariyer rekoruna imza attı.

La Liga'da geride kalan 4 sezonunda en fazla 6 gol atabilen Enes, bu sezon 21. Hafta itibarıyla 6 gol barajını geçerek La Liga'daki gol rekorunu kırmış oldu. 

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