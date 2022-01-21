Enes Ünal'dan La Liga rekoru! Atmaya devam ediyor...

Bu sezon İspanya'da Getafe formasıyla iyi bir çıkış yakalayan Enes Ünal, takımının La Liga'nın 21. Haftasında Granada ile oynadığı maçta takımının ikinci golünü atmayı başardı.



La Liga'da 2022 yılının ilk golünü Real Madrid'e karşı atan ve tarihe geçen Enes, Granada'ya attığı golle bu sezon ligdeki gol sayısını da 7'ye yükseltti.



KARİYER REKORUNA İMZA ATTI



Enes Ünal, böylelikle kariyer rekoruna imza attı.



La Liga'da geride kalan 4 sezonunda en fazla 6 gol atabilen Enes, bu sezon 21. Hafta itibarıyla 6 gol barajını geçerek La Liga'daki gol rekorunu kırmış oldu.



