İspanya La Liga'da Athletic Bilbao ile Getafe karşı karşıya geldi.
San Mames'te oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.
Getafe'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Enes Ünal, 82 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Athletic Bilbao 37, Getafe 30 puana yükseldi.
Athletic Bilbao, gelecek hafta Espanyol deplasmanına gidecek. Getafe, ise Real Sociedad ile deplasmanda puan mücadelesi verecek.
Görsel Kaynak: Athletic Bilbao / Twitter
San Mames'te oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.
Getafe'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Enes Ünal, 82 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Athletic Bilbao 37, Getafe 30 puana yükseldi.
Athletic Bilbao, gelecek hafta Espanyol deplasmanına gidecek. Getafe, ise Real Sociedad ile deplasmanda puan mücadelesi verecek.
Görsel Kaynak: Athletic Bilbao / Twitter
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ