Enes oynadı, gol çıkmadı

La Liga'da Athletic Bilbao ile Getafe 0-0 berabere kaldı. Getafe'de Enes Ünal 82 dakika sahada kaldı.

Haber; Sporx.com
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Enes oynadı, gol çıkmadı
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01 Nisan 2023 19:12
İspanya La Liga'da Athletic Bilbao ile Getafe karşı karşıya geldi.

San Mames'te oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

Getafe'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Enes Ünal, 82 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Athletic Bilbao 37, Getafe 30 puana yükseldi.

Athletic Bilbao, gelecek hafta Espanyol deplasmanına gidecek. Getafe, ise Real Sociedad ile deplasmanda puan mücadelesi verecek.

Görsel Kaynak: Athletic Bilbao / Twitter

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