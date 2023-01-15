Enes'in golü yetmedi, Espanyol 7 maç sonra kazandı!

İspanya La Liga 17. hafta maçında Enes Ünal'ın forma giydiği Getafe, Espanyol'a 2-1 mağlup oldu. Getafe'nin tek golünü milli oyuncumuz kaydetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Enes'in golü yetmedi, Espanyol 7 maç sonra kazandı!
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15 Ocak 2023 17:56
İspanya La Liga 17. hafta maçında Getafe, Espanyol ile karşı karşıya geldi.

Coliseum Alfonso Perez'de oynanan mücadeleyi Espanyol 2-1 kazandı. Espanyol'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Joselu ve 62. dakikada Javier Puado Diaz kaydetti.

7 KEZ GOL SEVİNCİ YAŞADI

Getafe'nin tek golü milli oyuncumuz Enes Ünal'dan geldi. Enes, İspanyol ekibiyle bu ezon toplamda 7 kez fileleri havalandırmış oldu.

ÜST ÜSTE 2. MAĞLUBİYET

Getafe bu sezon ligde üst üste 2. yenilgisini aldı. Ev sahibi ekip, geçtiğimiz hafta da Sevilla'ya deplasmanda 2-1 kaybetmişti.

7 MAÇ SONRA KAZANDI

Konuk ekip Espanyol ise ligde 7 maç sonra galip geldi. Alınan bu sonuçla Espanyol puanını 17'ye çıkardı ve Getafe ile puanını eşitledi.

Ligin bir sonraki haftasında Getafe, zorlu Barcelona deplasmanına gidecek. Espanyol ise Real Betis'i ağırlayacak.

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