İspanya La Liga 17. hafta maçında Getafe, Espanyol ile karşı karşıya geldi.



Coliseum Alfonso Perez'de oynanan mücadeleyi Espanyol 2-1 kazandı. Espanyol'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Joselu ve 62. dakikada Javier Puado Diaz kaydetti.



7 KEZ GOL SEVİNCİ YAŞADI



Getafe'nin tek golü milli oyuncumuz Enes Ünal'dan geldi. Enes, İspanyol ekibiyle bu ezon toplamda 7 kez fileleri havalandırmış oldu.



ÜST ÜSTE 2. MAĞLUBİYET



Getafe bu sezon ligde üst üste 2. yenilgisini aldı. Ev sahibi ekip, geçtiğimiz hafta da Sevilla'ya deplasmanda 2-1 kaybetmişti.



7 MAÇ SONRA KAZANDI



Konuk ekip Espanyol ise ligde 7 maç sonra galip geldi. Alınan bu sonuçla Espanyol puanını 17'ye çıkardı ve Getafe ile puanını eşitledi.



Ligin bir sonraki haftasında Getafe, zorlu Barcelona deplasmanına gidecek. Espanyol ise Real Betis'i ağırlayacak.





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