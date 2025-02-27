Endrick, Real Madrid'e avantajı getirdi

İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Carlo Ancelotti'nin ekibi Real Madrid deplasmanda Imanol Alguacil'in yönetimindeki Real Sociedad'ı 1-0 mağlup etti.
Reale Arena'da oynanan maçta Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 19. dakikada Endrick kaydetti.
Real Madrid'de maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, 84. dakikada yerini Rodrygo'ya bıraktı.
Yarı finalin rövanş maçı 1 Nisan'da Real Madrid'in ev sahipliğinde oynanacak ve turunu galibi finale yükselecek.
Reale Arena'da oynanan maçta Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 19. dakikada Endrick kaydetti.
Real Madrid'de maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, 84. dakikada yerini Rodrygo'ya bıraktı.
Yarı finalin rövanş maçı 1 Nisan'da Real Madrid'in ev sahipliğinde oynanacak ve turunu galibi finale yükselecek.
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