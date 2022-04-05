Endri Çekici: 'Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyoruz'

Konyaspor'un Göztepe'yi 3-0 mağlup ettiği maça ilk 11'de başlayan Endri Çekiçi, açıklamalarda bulundu.



Arnavut oyuncu, "8 oyuncumuz milli takımlardaydı ve geri döndüklerinde çalışmak için sadece 2-3 gün çalışma günümüz vardı. Bu kısa zamanda yüzde yüzümü verip, iyi konsantre olup bu maçı kazanmak istiyorduk. Bu hedefe vardığımız için de çok mutluyuz." dedi



Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istediklerini belirten başarılı oyuncu, "Bundan sonra ligde 7 final maçımız var. Buradan en başarılı şekilde çıkmak ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyoruz. Bu hedefe ulaşmayı bizler, yönetimimiz, hocamız, taraftarımız ve kulüp çalışanlarımız yürekten istiyor. İnşallah bunu gerçekleştiririz" dedi. (Konya Postası)





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