Endri Çekici: "Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyoruz"

3-0 kazanılan Göztepe maçına ilk 11'de başlayan Endri Çekiçi, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istediklerini ifade etti.

, Fotoğraf; AA
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Endri Çekici: 'Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyoruz'
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05 Nisan 2022 15:33
Konyaspor'un Göztepe'yi 3-0 mağlup ettiği maça ilk 11'de başlayan Endri Çekiçi, açıklamalarda bulundu.

Arnavut oyuncu, "8 oyuncumuz milli takımlardaydı ve geri döndüklerinde çalışmak için sadece 2-3 gün çalışma günümüz vardı. Bu kısa zamanda yüzde yüzümü verip, iyi konsantre olup bu maçı kazanmak istiyorduk. Bu hedefe vardığımız için de çok mutluyuz." dedi

Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istediklerini belirten başarılı oyuncu, "Bundan sonra ligde 7 final maçımız var. Buradan en başarılı şekilde çıkmak ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyoruz. Bu hedefe ulaşmayı bizler, yönetimimiz, hocamız, taraftarımız ve kulüp çalışanlarımız yürekten istiyor. İnşallah bunu gerçekleştiririz" dedi. (Konya Postası)

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