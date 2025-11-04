03 Kasım
Alanyaspor-Gaziantep FK
0-0
03 Kasım
Eyüpspor-Antalyaspor
0-1
03 Kasım
Rizespor-Karagümrük
1-0
03 Kasım
Iğdır FK-Bandırmaspor
1-1
03 Kasım
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK
3-1
03 Kasım
Sunderland-Everton
1-1
03 Kasım
Real Oviedo-Osasuna
0-0
03 Kasım
Sassuolo-Genoa
1-2
03 Kasım
Lazio-Cagliari
2-0

En-Nesyri derbilerde hayalet

Beşiktaş maçında etkisiz kalan En Nesyri, Fenerbahçe formasıyla 6 derbide ne gol atabildi, ne de asist yapabildi.

calendar 04 Kasım 2025 09:01 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2025 09:02
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe 3-2'lik Beşiktaş galibiyetini yaşasa da bazı futbolcuların performansı çok ciddi eleştiri aldı. Bu isimlerin başında da Youssef En Nesyri geldi.

Faslı yıldız, Beşiktaş karşısında sahada kaldığı 66 dakika boyunca hiçbir varlık gösteremedi. En Nesyri'nin Fenerbahçe'deki derbi karnesine bakıldığında ortaya çok kötü bir tablo çıkıyor.

Yıldız futbolcu şu ana kadar Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı toplam 6 maçta skor üretemedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
