En-Nesyri derbilerde hayalet

Fenerbahçe 3-2'lik Beşiktaş galibiyetini yaşasa da bazı futbolcuların performansı çok ciddi eleştiri aldı. Bu isimlerin başında da Youssef En Nesyri geldi.
Faslı yıldız, Beşiktaş karşısında sahada kaldığı 66 dakika boyunca hiçbir varlık gösteremedi. En Nesyri'nin Fenerbahçe'deki derbi karnesine bakıldığında ortaya çok kötü bir tablo çıkıyor.
Yıldız futbolcu şu ana kadar Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı toplam 6 maçta skor üretemedi.
Faslı yıldız, Beşiktaş karşısında sahada kaldığı 66 dakika boyunca hiçbir varlık gösteremedi. En Nesyri'nin Fenerbahçe'deki derbi karnesine bakıldığında ortaya çok kötü bir tablo çıkıyor.
Yıldız futbolcu şu ana kadar Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı toplam 6 maçta skor üretemedi.