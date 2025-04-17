En fazla zirve yarışında olan takım: Galatasaray

Galatasaray, son 15 senede zirve yarışında en fazla yer alan takım olurken, 7'sinde şampiyonluk yaşadı. Sarı-kırmızılılar, 7 kez de Şampiyonlar Ligi'nde eski formatta gruplara kaldı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Süper Lig ve Türkiye Kupasında çifte şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, son 15 yıla damgasını vurdu. 2010-2025 yıllan arasında 7 kez lig şampiyonluğu kazanan Sarı-kırmızılılar, 2 kez de ikincilik yaşadı.
Böylece tam 9 kez Şampiyonlar Ligi vizesi alan sarı-kırmızılılar, turnuvanın bu sezon itibarıyla son bulan eski formatında tam 7 defa da gruplara adını yazdırdı. Bu 15 yıllık süreçte Fatih Terim 4 kez zirveye çıkarken, Okan Buruk da 2 kez mutlu sona ulaştı. Hamza Hamzaoğlu da bir şampiyonluk yaşadı.
Sarı-kırmızılılar ayrıca 2012-13 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalırken, 2013-14 sezonunda da gruplardan çıkarak son 16 turuna yükseldi. Galatasaray'da ikinci sırayı alan hocalar da 2014'te Mancini ve 2021'de Fatih Terim oldu.
SÜPER KUPA'DA 6 ZAFER
2010-2025 yılları arasında Galatasaray 6 kez de TFF Süper Kupa'yı müzesine taşıdı. 2013 te Fatih Terim, 2015'te Hamza Hamzaoğlu, 2016'da Riekerink, 2019'da Fatih Terim ve 2023'te Okan Buruk ile Süper Kupa'da şampiyonlukdar geldi.
TÜRKİYE KUPASI'NA AMBARGO
Galatasaray, 15 yıllık süreçte en fazla Türkiye Kupası kazanan takım oldu. Bu sezon da Ziraat Türkiye Kupası'nı hedefleyen Aslanlar, 2014'te Mancini, 2015'te Hamza Hamzaoğlu, 2016'da Riekerink ve 2019 da Terim'le mutlu sona ulaşmıştı.
Süper Lig ve Türkiye Kupasında çifte şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, son 15 yıla damgasını vurdu. 2010-2025 yıllan arasında 7 kez lig şampiyonluğu kazanan Sarı-kırmızılılar, 2 kez de ikincilik yaşadı.
Böylece tam 9 kez Şampiyonlar Ligi vizesi alan sarı-kırmızılılar, turnuvanın bu sezon itibarıyla son bulan eski formatında tam 7 defa da gruplara adını yazdırdı. Bu 15 yıllık süreçte Fatih Terim 4 kez zirveye çıkarken, Okan Buruk da 2 kez mutlu sona ulaştı. Hamza Hamzaoğlu da bir şampiyonluk yaşadı.
Sarı-kırmızılılar ayrıca 2012-13 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalırken, 2013-14 sezonunda da gruplardan çıkarak son 16 turuna yükseldi. Galatasaray'da ikinci sırayı alan hocalar da 2014'te Mancini ve 2021'de Fatih Terim oldu.
SÜPER KUPA'DA 6 ZAFER
2010-2025 yılları arasında Galatasaray 6 kez de TFF Süper Kupa'yı müzesine taşıdı. 2013 te Fatih Terim, 2015'te Hamza Hamzaoğlu, 2016'da Riekerink, 2019'da Fatih Terim ve 2023'te Okan Buruk ile Süper Kupa'da şampiyonlukdar geldi.
TÜRKİYE KUPASI'NA AMBARGO
Galatasaray, 15 yıllık süreçte en fazla Türkiye Kupası kazanan takım oldu. Bu sezon da Ziraat Türkiye Kupası'nı hedefleyen Aslanlar, 2014'te Mancini, 2015'te Hamza Hamzaoğlu, 2016'da Riekerink ve 2019 da Terim'le mutlu sona ulaşmıştı.