Emre Kocadağ: "Başkan adaylığını düşünüyorum"

Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Emre Kocadağ, mayıs ayında yapılacak seçimde başkan adaylığını düşündüğünü söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Emre Kocadağ: 'Başkan adaylığını düşünüyorum'
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01 Aralık 2024 01:22
Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Emre Kocadağ, siyah-beyazlıların gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kocadağ, TV100'e yaptığı açıklamada, "Mevcut yönetim Hasan Arat'ı istifa etmeye mecbur bıraktı. Hasan Arat da Beşiktaş camiasını kandırıp gitti. Rest mi çektiler, işin içinde başka bir şey mi var, bilmiyorum. Ama bildiğim şu ki herkesin gözünün önünde tiyatro oynadılar. Bu yönetimin yetkisi yoktur çünkü seçilmemiş bir başkan kulübü idare etmeye başlamıştır. Hukuken engel olmasa da etik olarak doğru değildir." dedi.

Başkan adaylığı için konuşan Emre Kocadağ, "Bizim yarı yarıya indirdiğimiz borcu, bu yönetim 11 ayda 120 Milyon dolar artırdı. Nasıl yaptıklarını Samet Aybaba'nın açıklamalarından anlıyoruz. Mayıstaki seçimde Beşiktaş'ın geleceği için çok önemli. Ekibimle birlikte projelerimizi hazırlıyoruz. Hasan Arat gibi hayali vaatlerle değil, Beşiktaş'ın geleceğini kurtarmak için mayıs başkanlığa aday olmayı düşünüyorum. Mevcut yönetimin ne yapacağını bilmiyorum. Gözlemlememiz lazım. Ben bugün bir anda "Mayısta aday oluyorum" diye çıkamam. Onların ne yapacaklarını da gözlemlememiz lazım. Ben başkanlığı düşünüyorum. Mayısta da aday olabilirim." sözlerini sarf etti.

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