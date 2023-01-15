Emre Demir'den ayrılık açıklaması!

Barcelona forması giyen Emre Demir, hakkında çıkan ayrılık haberleri için AS'a konuştu.



Emre Demir, "Barcelona'dan kesin olarak ayrılacağım söylenemez. Bu bana bağlı. Beni isteyen bir kulüp bulursam giderim. Olmazsa, Barcelona B forması giymeye devam edeceğim. Beni buraya getiren yöneticiler gitti ve şimdi başkaları var. Onlar, Barcelona B ile sözleşmemin şartlarının yüksek olduğunu düşünüyorlar. Ancak henüz bir karar verilmedi" dedi.



Barcelona, 19 yaşındaki futbolcuyu Kayserispor'dan 2 milyon euro bonservis bedeli karşlığında kadrosuna katmıştı.





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