Emre Demir'den ayrılık açıklaması!

Kayserispor'dan Barcelona'ya transfer olan Emre Demir, Katalan ekibinden ayrılacağı yönünde çıkan haberler için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Emre Demir'den ayrılık açıklaması!
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15 Ocak 2023 13:51
Barcelona forması giyen Emre Demir, hakkında çıkan ayrılık haberleri için AS'a konuştu.

Emre Demir, "Barcelona'dan kesin olarak ayrılacağım söylenemez. Bu bana bağlı. Beni isteyen bir kulüp bulursam giderim. Olmazsa, Barcelona B forması giymeye devam edeceğim. Beni buraya getiren yöneticiler gitti ve şimdi başkaları var. Onlar, Barcelona B ile sözleşmemin şartlarının yüksek olduğunu düşünüyorlar. Ancak henüz bir karar verilmedi" dedi.

Barcelona, 19 yaşındaki futbolcuyu Kayserispor'dan 2 milyon euro bonservis bedeli karşlığında kadrosuna katmıştı.

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