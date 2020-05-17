Emre Belözoğlu'nun gözü bu 4'lüde!

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, geleceğin yapı taşlarını döşemeye başladı. İşte ayrıntılar...

Haber; Akşam
Emre Belözoğlu'nun gözü bu 4'lüde!
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17 Mayıs 2020 13:13
Hem futbolcu hem de teknik adam olarak görev yapan kaptan Emre Belözoğlu, ayrıca geleceğin yapı taşlarını da döşemeye başladı.

Emre Belözoğlu, Sarı-Lacivertli ekipte; Ferdi Kadıoğlu, Berke Özer ve Ömer Faruk'a ek olarak Gölcükspor'dan İsmail Yüksel'e de büyük ilgi gösteriyor.

Sezonun başlaması halinde ilk etapta Ferdi ve Ömer Faruk'u takıma monte etmek isteyen Emre Belözoğlu, ardından da Berke ve İsmail Yüksel'i de geleceğin kadrosu için hazırlamayı planlıyor.

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