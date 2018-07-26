Emre Akbaba'da kıran kırana pazarlık

Fatih hocanın takımda en çok görmek istediği yerli futbolcu Emre Akbaba, transferi için kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Ancak Galatasaray, 5 milyon Euro'luk bonservis talebi karşısında büyük sıkıntı yaşıyor.2. Başkan Abdurrahim Albayrak, böyle bir parayı vermelerinin söz konusu olmadığını belirterek, indirim beklediklerini söyledi.Alanya cephesi ise takasta önerilen isimleri geri çevirdi. Taraflar arasında bonservis pazarlıkları sürüyor.