Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler için teknik patron Fatih Terim bizzat devreye girerek ikna yöntemini deniyor. Önce Ndiaye ile görüşen tecrübeli hocanın, son olarak Emre Akbaba'yla da transfer konusunu konuştuğu öğrenildi. Galatasaray'ın yanı sıra Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan da transfer teklifleri alan ve Alanyaspor'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, Sarı-Kırmızılılar'a yeşil ışık yakmış durumda. Galatasaray cephesi şimdi Alanyaspor Yönetimi ile pazarlık halinde ve görüşmeler devam ediyor.Transferin gerçekleşmesi için masada birkaç formülün olduğu da gelen haberler arasında. Emre Akbaba'nın kontratı bu sezon bittiğinde sona erecek. Bu da Ocak ayında bir başka takımla bedavaya anlaşabileceği anlamına geliyor. Sarı Kırmızılılar bu kozu da kullanarak maksimum 2-3 milyon Euro aralığında işi bitirmek istiyor.Ayrıca Avrupa'da örneklerinin görüldüğü gibi, Emre'nin kiralanıp sezon sonunda mecburi bonservis bedeliyle tamamen alınması da gündemde. Tolga Ciğerci, Carole, Tarık ve Ahmet Çalık gibi gözden çıkarılan oyuncuların takasta kullanılıp bonservisten düşülmesi de seçenekler arasında yer alıyor.Alanya formasıyla sezonu 32 lig maçında 14 gol 10 asistle kapatan 25 yaşındaki Emre, üç büyükleri peşinden koşturuyor.