Emre Akbaba 'intikamı' sahada aldı

Galatasaray'da Emre Akbaba, sakatlandığı Rizespor maçından sonra Karadeniz ekibine karşı oynadığı maçlarda skor katkısı vermeyi başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Emre Akbaba 'intikamı' sahada aldı
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19 Mart 2021 20:09
Galatasaray'da bu sezon en çok eleştirilen isimlerin başında gelen Emre Akbaba, Rizespor maçlarındaki performansıyla dikkatleri çekiyor. 

2019'da Rizespor karşılaşmasında Samudio ile girdiği ikili mücadele sonrasında kaval kemiği kırılan ve uzun süre sahalardan uzak kalan 28 yaşındaki oyuncu, geri döndükten sonra oynadığı Rizespor maçlarında skora katkı verdi.

Rizespor'a karşı uzaklardan harika bir gol atan Emre Akbaba, sakatlandığını atlattıktan sonra Karadeniz ekibine karşı oynadığı 4 maçta 2 gol attı ve 2 de asist yaptı.


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