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Embiid'in dönüş tarihi belirsiz, Sixers acele etmiyor!

Philadelphia 76ers süperstarı Joel Embiid'in sakatlıktan dönüşü için bir zaman çizelgesi olmadığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers süperstarı Joel Embiid'in sakatlıktan dönüşü için bir zaman çizelgesi olmadığı bildirildi.

Yahoo Sports'tan Chris Haynes'e göre, Sixers ekibi Embiid'in sakatlığını hafta sonunda yeniden değerlendirmeyi planladığı için, dönüşü için herhangi bir tarih belirlenmiş değil:

"MVP adayı Joel Embiid'in sol dizindeki kemik çürüğü nedeniyle hafta sonunda yeniden değerlendirilmesi bekleniyor. Embiid 12 Mart'tan beri kadro dışında.

Philadelphia 76ers, All-Star oyuncu için herhangi bir dönüş tarihi belirlemedi. Lig kaynakları Yahoo Sports'a, organizasyonun son derece dikkatli olacağını ve fiziksel ve zihinsel olarak MVP formuna dönene kadar sabırla bekleyeceğini bildirdiler. Amaçları, playofflarda oynamaya yüzde 100 hazır olduğundan emin olmak."

Embiid dizinden sakatlanmadan önce MVP yarışında yer alıyordu ve 76ers'ı Doğu Konferansı'nın zirvesine taşımıştı.

Yokluğuna rağmen Sixers, Tobias Harris'in yakın zamandaki performansı sayesinde son altı maçta beş galibiyet alarak, maç kazanmaya devam etmişti.


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