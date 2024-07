Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid, kariyerinde sakatlıklar yaşamamış olması durumunda tüm zamanların en iyi oyuncusu tartışmalarına girebileceğini iddia etti.



Embiid geçtiğimiz günlerde sakatlıkların kendisini basketbolda mükemmelliğin zirvesine ulaşmasını nasıl engellediğine değindi.



The New York Times'a verdiği röportajda Embiid, kariyerinde sık sık yaşadığı sakatlıklar yaşamamış olması durumunda, tüm zamanların en iyi oyuncusu tartışmalarına girebileceğine olan inancını şu şekilde dile getirdi:



"Bence girerdim. O kadar yetenekli olduğumu düşünüyorum. Tabii ki bunun için şampiyonluklar kazanmanız gerekiyor ve o şampiyonlukları kazanmak için de başkalarına ihtiyacınız var. Tek başınıza yapamıyorsunuz. Kazanmayı çok istiyorum.



Ancak kazanamazsanız, doğru şeyleri önemsediğiniz sürece, belki de olacağı yokmuş diyebilmeniz gerekiyor. Düşününce, bunca yıldır beni durduran şey sadece acayip sakatlıklar oldu. Her playoffta, normal sezonda, insanlar dizimin üzerine düşüyor ya da beni yüzümden sakatlıyorlardı. Bu iki kez olmuştu. Hep yanlış zamanda tuhaf sakatlıklara maruz kaldım."



Embiid'in kariyeri, 2014 yılında NBA'e girdiğinden bu yana sakatlıklar nedeniyle sekteye uğramıştı. İlk iki sezonunu ayak sakatlığı nedeniyle tamamen kaçıran 76ers yıldızı, henüz tek sezonda 70 maç sınırını geçebilmiş değil.



Önceki sezon sadece 39 maçta oynamasına rağmen %52,9 şut oranıyla 34,7 sayı, 11 ribaund ve 5,6 asist ortalamaları yakalayan Embiid, sakatlanana dek MVP ödülünün tekrar en iyi adayı konumundaydı.





