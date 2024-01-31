Philadelphia 76ers süperstarı Joel Embiid'in, MVP ödülünü kazanmak için 65 maç şartına uymayı zorlamak istemediği iddia edildi.



Pek çok kişi bu sezonun en büyük MVP adayları arasında görülen Embiid'in normal sezonda herhangi bir ödüle aday gösterilebilmesi için oynaması gereken 65 maç şartına uymanın bir yolunu bulmasını beklemiş olsa da, 76ers yıldızı halihazırda kaçırabileceği 17 maçın 12'sini şimdiden kaçırmış durumda.



Bleacher Report'tan Chris Haynes, Embiid'in playofflar için sağlıklı olmaya öncelik verdiğini ve 65 maç sınırına ulaşmak için kendini tehlikeye atmayı düşünmediğini bildirdi:



"Joel Embiid'e yakın bir kaynak bana şunları söyledi: 'Embiid sezona iki hedefle başladı: Birincisi ligin en iyi oyuncusu olmak, ikincisi ise playofflara sağlıklı girmek.'



Yani hepimiz MVP adaylığı için beş maç kaçırma hakkı kaldığını biliyoruz, ancak bana söylenene göre bunu düşünmüyor bile. Geçen yıl playofflara sağlıklı girmediğinde, takımını dezavantajlı duruma düşürdüğünü hissetmiş."



Embiid bu sezon 34 maçta 35.3 sayı, 11.3 ribaund ve 5.7 asist ortalamalarına sahip.



