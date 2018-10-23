Embiid: "Drummond'ın aklında 'birçok yere sahibim'"

Joel Embiid, Andre Drummond'ın "aklına girdiğine" inandığını söyledi.
Embiid, dün gece Philadephia 76ers'ın Detroit Pistons'a 133-132 yenildiği karşılaşma sonrası, muhabirlere şu açıklamaları yaptı: "Onun kafasında birçok yer edindiğimi düşünüyorum. Maçı kaybettik, bu yüzden laf atmamam gerekiyor ama beni savunamadığını da gayet iyi biliyor. Ama bu bir takım eforuydu. Blake Griffin iyi bir maç çıkardı ve kazanmayı başardılar. Bizim de yarın bir maçımız daha var ve daha iyi bir iş çıkarmamız gerekiyor."
Drummond, maçın sonlarına doğru eli Embiid'in yüzüne değince ikinci teknik faulünü alarak oyundan atılmıştı. Embiid bu konuya da şöyle değindi: "Eli yüzüme değdi. Hakemler de maç boyunca herkesin ucuz bir şekilde faul almaya çalıştığını söylüyordu. Bir noktada sanırım bir hakem eğer bir daha bu tarz bir hareket görürse, teknik faul vereceğini söylemişti, o da ikinci teknik faulü o yüzden aldı." "Benim tek yaptığım konuşmak ve maçı kazanmak adına basketbol oynamaktı. İkinci teknik faulünde bana vurduğunu görebilirsiniz."
Embiid, karşılaşmada 33 sayı, 11 ribaund ve 7 asistle oynarken, Drummond ise 14 sayı ve 16 ribaund kaydetmişti.