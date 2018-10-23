Embiid: "Drummond'ın aklında 'birçok yere sahibim'"

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Joel Embiid, Andre Drummond'ın "aklına girdiğine" inandığını söyledi.Embiid, dün gece Philadephia 76ers'ın Detroit Pistons'a 133-132 yenildiği karşılaşma sonrası, muhabirlere şu açıklamaları yaptı:Drummond, maçın sonlarına doğru eli Embiid'in yüzüne değince ikinci teknik faulünü alarak oyundan atılmıştı. Embiid bu konuya da şöyle değindi:Embiid, karşılaşmada 33 sayı, 11 ribaund ve 7 asistle oynarken, Drummond ise 14 sayı ve 16 ribaund kaydetmişti.