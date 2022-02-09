Elneny için Beşiktaş ve G.Saray açıklaması

Mohamed Elneny'nin menajeri Alan Nazmy, Mısırlı oyuncuyu Galatasaray ve Beşiktaş'ın da aralarında olduğu birçok kulübün istediğini ancak Mikel Arteta'nın transfere izin vermediğini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Elneny için Beşiktaş ve G.Saray açıklaması
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09 Şubat 2022 01:48
Arsenalli Mohamed Elneny'nin menajeri Alan Nazmy, Galatasaray ve Beşiktaş'ta dahil olmak üzere yıldız oyuncunun bir çok teklifi geri çevirerek takımında kaldığını açıkladı.

Alan Nazmy yaptığı açıklamada, "Son dönemde Elneny'e bir çok teklif geldi ama Arteta onun Arsenal'de kalmasını istediği için tüm teklifler reddedildi" diye konuştu.

Menajer Alan NazmyBeşiktaş ve Galatasaray'ın da son dönemde Elneny'e teklif yaptığını belirterek "Arteta'nın istememesi nedeniyle takımda kaldı." ifadelerini kullandı.

Alan Nazmy, Elneny'e teklif yapan takımlar arasında Beşiktaş ve Galatasaray haricinde Olympique Lyon, Marsilya, Valencia, Leeds United, Watford ve Newcastle United olduğunu belirtti.

Sezon sonunda Arsenal'le olan sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki Mısırlı oyuncu, 2019-2020 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymişti.

Elneny bu sezon Arsenal'de 7 Lig maçında 170 dakika süre aldı ve 1 asist üretti.

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