İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Leeds United ile Newcastle United karşı karşıya geldi. Elland Road'daki mücadele 2-2 sona erdi.



Leeds United, 7. dakikada Luke Ayling ile öne geçti. Leeds'te Patrick Bamford 28. dakikada penaltıdan yararlanamadı. Newcastle United, 31. dakikada Callum Wilson'un penaltıdan attığı golle skora denge getirdi.



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.



Newcastle United'ın ilk golünü atan Callum Wilson, 69. dakikada kazanılan penaltıyla takımını öne geçirdi. Leeds United, bu gole 10 dakika sonra cevap verdi ve 79'da Rasmus Kristensen durumu 2-2 yaptı.



Leeds United'da Junior Firpo, maçın uzatma anlarında kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.



Mücadelede başka gol olmadı ve ligde kalma savaşı veren Leeds United ile Şampiyon Ligi bileti almaya çalışan Newcastle United 2-2 berabere kaldı.



Bu sonucun ardından Newcastle United 66, Leeds United 31 puana yükseldi.



Newcastle United, ligde gelecek hafta Brighton'ı sahasında ağırlayacak. Leeds United, West Ham United deplasmanına gidecek.



