Elche ve Athletic Bilbao sessizliği bozamadı!

La Liga'nın 9. haftasında Elche ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi.



Estadio Manuel Martínez Valero'da oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.



Bu sonuçla birlikte Athletic Bilbao ve Elche'nin ligdeki puanı 14 oldu.



La Liga'nın 10. haftasında Athletic Bilbao, Getafe'yi konuk edecek. Elche ise Espanyol deplasmanına gidecek.





