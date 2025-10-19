19 Ekim
Kayserispor-Samsunspor
1-3
19 Ekim
Fenerbahçe-Karagümrük
20:00
19 Ekim
Genoa-Parma
0-0
19 Ekim
Elversberg-Greuther Fürth
6-0
19 Ekim
Darmstadt-Magdeburg
0-0
19 Ekim
Heracles-Feyenoord
0-4DA
19 Ekim
Excelsior-Fortuna Sittard
1-0
19 Ekim
FC Groningen-S. Rotterdam
0-2
19 Ekim
Telstar-SC Heerenveen
2-3
19 Ekim
Nantes-Lille
21:45
19 Ekim
Toulouse-Metz
2-026'
19 Ekim
Rennes-Auxerre
1-125'
19 Ekim
Lorient-Brest
1-025'
19 Ekim
Lens-Paris FC
2-1
19 Ekim
AC Milan-Fiorentina
21:45
19 Ekim
Atalanta-Lazio
19:00
19 Ekim
Cagliari-Bologna
0-2
19 Ekim
Alanyaspor-Göztepe
0-079'
19 Ekim
Como-Juventus
2-0
19 Ekim
Getafe-Real Madrid
22:00
19 Ekim
Levante-Rayo Vallecano
19:30
19 Ekim
Celta Vigo-Real Sociedad
1-065'
19 Ekim
Elche-Athletic Bilbao
0-0
19 Ekim
Liverpool-M. United
0-19'
19 Ekim
Tottenham-Aston Villa
1-2
19 Ekim
St. Pauli-Hoffenheim
0-09'
19 Ekim
Freiburg-E. Frankfurt
2-2
19 Ekim
Esenler Erokspor-Bodrum FK
19:00
19 Ekim
Iğdır FK-Boluspor
1-1
19 Ekim
Keçiörengücü-Sivasspor
0-0
19 Ekim
Gaziantep FK-Antalyaspor
3-073'
19 Ekim
Nürnberg-Holstein Kiel
1-1

Elche ve Athletic Bilbao sessizliği bozamadı!

La Liga'nın 9. haftasında Elche ile Athletic Bilbao 0-0 berabere kaldı.

calendar 19 Ekim 2025 17:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Elche ve Athletic Bilbao sessizliği bozamadı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

La Liga'nın 9. haftasında Elche ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi.

Estadio Manuel Martínez Valero'da oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Athletic Bilbao ve Elche'nin ligdeki puanı 14 oldu.

La Liga'nın 10. haftasında Athletic Bilbao, Getafe'yi konuk edecek. Elche ise Espanyol deplasmanına gidecek.
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Göztepe 9 4 5 0 11 2 17
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 12 17
5 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
9 Alanyaspor 9 2 5 2 10 9 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 9 16 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
15 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
