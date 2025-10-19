Elche ve Athletic Bilbao sessizliği bozamadı!

La Liga'nın 9. haftasında Elche ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi.
Estadio Manuel Martínez Valero'da oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.
Bu sonuçla birlikte Athletic Bilbao ve Elche'nin ligdeki puanı 14 oldu.
La Liga'nın 10. haftasında Athletic Bilbao, Getafe'yi konuk edecek. Elche ise Espanyol deplasmanına gidecek.
