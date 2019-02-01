Elazığspor'dan şov! Son 10 dakikada 20 transfer yaptı

Yönetimine kayyum atanan Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tetiş Yapı Elazığspor, transfer engelinin kaldırılmasının ardından ara transfer döneminin bitimine 10 dakika kala 20 futbolcu ile sözleşme imzaladı.Vali Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Asilhan Arslan, Elazığspor Kayyum Başkanı Sebahattin Devecioğlu ile şehrin ileri gelenlerinin girişimleri sonucunda Tetiş Yapı Elazığspor'da transfer yasağı, ara transfer döneminin bitimine sayılı saatler kala kaldırıldı.Bordo-beyazlı kulüp, gece saatlerinde transfer yasağının kaldırılmasının ardından daha önce görüşme halinde olduğu 20 futbolcuyu ara transfer döneminin bitimine son 10 saat kala renklerine kattı.Kulüp, son 1 saatte gerçekleştirdiği transfer atağı ile Giresunspor'dan Abdulkadir Kayalı ve Muhammed Ildiz ile 1,5 yıl, Fethiyespor'dan Ahmet Burak Solakel ile 1,5 yıl, Adana Demirspor'dan Ahmet Sabri Fener ile 1,5 yıl, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Christian Bekamenga ile 1,5 yıl, Adana Demirspor'dan Boubacar Traore ile 1,5 yıllığına kiralık, Gençlerbirliği'nden Cengizhan Akgün ile 1,5 yıl, Evkur Yeni Malatyaspor'dan Dersim Sahan Kaynak, Gökhan Akkan ve Mustafa Eskihellaç ile 1,5 yıllığına kiralık, Fatih Karagümrük'ten Emir Gökçe ve Murat Ceylan ile 1,5 yıl, Serdar Özbayraktar ve Yiğitcan Erdoğan ile 5 aylık, İstikbal Mobilya Kayserispor'dan Nuh Naci Kırlankıçoğlu ile 1,5 yıllığına kiralık, Bursaspor'dan Rüştü Hanlı ile 5 aylığına kiralık, Togolu futbolcu Serge Ognadon Akakpo ve Gümüşhanespor'dan Tufan Kelleci ile 1,5 yıllık, sözleşme imzaladı.Transfer çalışmaları kapsamında kulüp ayrıca yaşanan maddi kriz nedeniyle daha önce kulüp ile yollarını ayıran eski futbolcuları Kadir Bekmezci ve Lamine Diarra ile 5 aylık sözleşme yeniledi.Kayyum Başkanı Devecioğlu, uzun uğraşların ve girişimlerin sonucunda transfer engellini kaldırmayı başardıklarını belirterek, şunları kaydetti:"Elazığspor için bu mücadele çok önemliydi, bunu hep birlikte başardık, bundan sonra da başarılarımız devam edecektir. Herkesin Elazığspor'un yanında olmasını, katkı sağlamasını temenni ediyorum. Bu süreçte bizlere destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Yaptığımız 20 transfer ile Elazığspor'u hak ettiği yere taşıyacağız."