Elan Ricardo Beşiktaş'a hala adapte olamadı

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Elan Ricardo, imza atmasının üzerinden 35 gün geçmesine rağmen hala İstanbul'a ve Beşiktaş'a adapte olamadı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
DERBİDE YOK
Beşiktaş'ın devre arasında Equidad'dan 1 milyon 940 bin euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Kolombiyalı oyuncu ay sonundaki Galatasaray derbisinde de oynayamayacak.
KARİYER İSTATİSTİKLERİ
Kariyerinde 49 maça çıkan genç orta saha, 9 gol 3 asistlik performans sergiledi.
DERBİDE YOK
Beşiktaş'ın devre arasında Equidad'dan 1 milyon 940 bin euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Kolombiyalı oyuncu ay sonundaki Galatasaray derbisinde de oynayamayacak.
KARİYER İSTATİSTİKLERİ
Kariyerinde 49 maça çıkan genç orta saha, 9 gol 3 asistlik performans sergiledi.