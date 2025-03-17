Elan Ricardo Beşiktaş'a hala adapte olamadı

Sezonun devre arasında Beşiktaş'a transfer olan 21 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu Elan Ricardo, yeni takımında hala sahaya çıkamadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Elan Ricardo Beşiktaş'a hala adapte olamadı
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17 Mart 2025 08:14
Son güncelleme 17 Mart 2025 08:59
Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Elan Ricardo, imza atmasının üzerinden 35 gün geçmesine rağmen hala İstanbul'a ve Beşiktaş'a adapte olamadı.

DERBİDE YOK

Beşiktaş'ın devre arasında Equidad'dan 1 milyon 940 bin euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Kolombiyalı oyuncu ay sonundaki Galatasaray derbisinde de oynayamayacak.

KARİYER İSTATİSTİKLERİ

Kariyerinde 49 maça çıkan genç orta saha, 9 gol 3 asistlik performans sergiledi. 
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