Süper Lig'de 26. haftanın açılış maçında Trabzonspor deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadı'nda, iki takımın da eksiklerle oynadığı karşılaşmayı Trabzonspor 1-0 kazandı.Uzun süre golsüz devam eden mücadelede Trabzonspor'a galibiyeti getiren gol, 79. dakikada Yusuf Sarı'dan geldi. 78. dakikada Yunus Mallı'nın yerine oyuna dahil olan Yusuf, 1 dakika sonra orta sahada aldığı topu kaleye kadar taşıyarak güzel bir gol attı.Öte yandan Başakşehir'de Rafael, 90+5. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.Bu sonucun ardından üst üste 7. galibiyetini alan Trabzonspor, puanını 48 yaptı ve üst sıralara doğru hızlı yürüyüşüne devam etti. Üst üste 5. maçından da yenilgiyle ayrılan Başakşehir ise 24 puanla 18. sırada kaldı.Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor evinde Fenerbahçe ile dev maça çıkacakken, Başakşehir ise Antalyaspor deplasmanına konuk olacak.Bordo-mavililer, Süper Lig'de teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sırasıyla sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-1, Ankara'da Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi. Beşiktaş deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen Karadeniz ekibi, sahasında Yukatel Denizlispor'u 1-0, dış sahada Yeni Malatyaspor'u 2-0, evinde Gaziantep'i 1-0 ve deplasmanda Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek 7 maçta 21 puan topladı.Geçen sezon 6 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, seriyi 7 karşılaşmaya yükselterek son 17 sezonun en iyi serisini elde etti.Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, eski takımına karşı Gaziantep maçı kadrosuna göre 3 değişiklik yaptı.Avcı, Uğurcan Çakır, Anthony Nwakaeme, Marlon Rodrigues'in yokluğunda genç oyunculara şans verdi.Uğurcan'ın yerine kalede Kağan Moradaoğlu'na eldivenleri teslim eden Avcı, defansın solunda Faruk Can Genç'e, orta sahada ise Yunus Mallı'ya forma verdi.Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'un yokluğunda Trabzonspor'un kalesini koruyan 2003 doğumlu oyuncu Kağan Moradaoğlu ilk resmi maçına Medipol Başakşehir deplasmanında çıktı.Böylelikle ligin en genç oyuncuları arasına giren Kağan lig tarihinde Trabzonspor'un kalesine geçen en genç futbolcu oldu.Trabzonspor'un devre arasında Wolfsburg'tan kadrosuna kattığı Yunus Mallı, bordo-mavili formayla ilk kez on birde görev aldı.Trabzonspor'da üç maçta oynayan Yunus, toplamda 13 dakika forma giydi.Medipol Başakşehir ile oynanan Süper Kupa maçında kırmızı kart gören Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz, 4 maçlık cezasını tamamlayarak yeniden kulübeye döndü.Başakşehir maçıyla cezası dolan Korkmaz başka bir Başakşehir karşılaşmasında görev alanında yer aldı.Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman bir önceki lig maçına göre ilk 11'inde iki değişikliğe gitti.Kocaman, turuncu-lacivertli takımın deplasmanda 2-1 kaybettiği Göztepe mücadelesine ilk 11'de başlayan Youssuf Ndayishimiye ve Muhammed Emin Sarıkaya'nın yerine Rafael ve Mehmet Topal'ı sahaya sürdü.Turuncu-lacivertli ekip; Mert Günok, Rafael, Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Azubuike, Deniz Türüç, Berkay Özcan, Junior Fernandes ve Crivelli ilk 11'iyle sahaya çıktı.Medipol Başakşehir'de sakatlıkları bulunan Danijel Aleksic, Nacer Chadli, Edin Visca, Mahmut Tekdemir, Giuliano, Junior Caiçara, Bolingoli, Tolga Ciğerci, Ömer Ali Şahiner ve Mete Kaan Demir kadroda yer almadı.Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ilk kez eski takımına karşı rakip olarak saha kenarında yer aldı.Turuncu-lacivertli takımın başında 10 yıl görev yapan Avcı, geçtiğimiz sezon ise ilk kez Beşiktaş ile Vodafone Park'ta eski takımına karşı saha kenarında yer almıştı. O mücadele 1-1 sona ermişti.İki gün önce yaşamını yitiren A Milli Futbol Takımı'nın ve Türk futbolunun efsane kalecilerinden Özkan Arkoç anısına maç öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.Arkoç, 9'u A Milli olmak üzere toplam 28 maçta ay-yıldızlı formayı giymişti. Türkiye'de Vefa, Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını terleten Arkoç, Avusturya'da Austria Wien, Almanya'da da Hamburg takımlarında görev almıştı.24. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Ekuban'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Yunus Mallı, kaleci Mert'ten topu kurtardı. Açısı daralan Yunus'un altı pas önüne havalandırdığı topa Bakasetas'tan önce Duarte kafayı vurdu ve tehlikeyi uzaklaştırdı.66. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Bakasetas'ın sağ ayağıyla vuruşunda top kaleci Mert'te kaldı.80. dakikada Trabzonspor öne geçti. Kendi yarı sahasından aldığı topla rakip yarı alana geçen ve rakiplerinden sıyrılan Yusuf Sarı'nın ceza sahası içine girdikten sonra yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0-1.87. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Yusuf Sarı'nın şutunda savunmada Ndayishimiye meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.90+4. dakikada kullanılan serbest vuruşta oluşan karambolde ceza sahası içi sağ çaprazda topu önünde bulan Gulbrandsen'in sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Kağan Moradaoğlu topu kontrol etti.Başakşehir Fatih TerimHalil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet KömürcüoğluMert Günok, Rafael, Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Azubuike (Dk. 67 Ndayishimiye), Mehmet Topal, Deniz Türüç (Dk. 39 Gulbrandsen), Berkay Özcan, Junior Fernandes (Dk. 46 Demba Ba), CrivelliKağan Moradaoğlu, Kamil Ahmet Çörekçi, Hugo, Edgar le, Faruk Can Genç, Berat Ayberk Özdemir, Flavio, Yunus Mallı (Dk. 78 Yusuf Sarı), Bakasetas (Dk. 90 Atakan Gündüz), Ekuban, Djaniny (Dk. 87 Afobe)Dk. 80 Yusuf Sarı (Trabzonspor)Dk. 90+5 RafaelDk. 48 Faruk Can, Dk. 88 Yusuf Sarı (Trabzonspor), Dk. 64 Crivelli (Medipol Başakşehir)