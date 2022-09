'Ekselansları' kortlardan son kez geçecek

Tenisin dünya genelinde çok daha popüler bir spor haline gelmesine katkı sağlayanlar arasında başı çekenlerden birisi de hiç şüphesiz emeklilik kararı alan İsviçreli Roger Federer oldu.



Tenisseverler, tek kadınlar tarihinin en iyilerinden ABD'li Serena Williams'ın emeklilik kararının şokunu atlatamadan bu kez Federer'in ayrılığıyla sarsıldı.



Son yıllarda üst üste yaşadığı sakatlıklarla gündeme gelen 41 yaşındaki Federer, 23-25 Eylül tarihlerinde İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek Laver Kupası'nın ardından profesyonel kariyerine nokta koyacak.



- Art arda 237 hafta bir numarada kaldı



İsviçreli yıldız tenisçi, sportmen ve alçakgönüllü karakteri, oyuna yaptığı katkıları, hırsı ve estetik vuruşlarıyla, tenisseverlerin gönlünde "Ekselansları" unvanıyla ödüllendirildi.



Federer, İspanyol Rafael Nadal ve Sırp Novak Djokovic arasında yaşanan ve "Büyük Üçlü" olarak adlandırılan ezeli rekabet, tenisin yanı sıra spor tarihinin en parlak dönemleri arasına adını altın harflerle yazdırdı. Bu üç tenisçi arasındaki maçları, milyonlarca sporsever ekran başından keyifle izledi.



Toplam 310 hafta boyunca dünya sıralamasının zirvesinde yer alan Federer, üst üste 237 hafta bir numarada kalan tenis tarihinin tek ismi olarak tarihe geçti.



103 ATP turnuvası şampiyonluğuyla tüm zamanların en çok turnuva kazanan ikinci ismi konumundaki Roger Federer, Nadal (22) ve Djokovic'in (21) ardından 20 kezle tek erkeklerde en çok grand slam kazanan üçüncü tenisçi konumunda.



- Wimbledon'ın en başarılı tenisçisi oldu



Wimbledon'da 8 kez kupaya uzanarak turnuva tarihinin en başarılı erkek tenisçisi Federer, açık dönemde 5 şampiyonluk yaşadığı ABD Açık'ta en çok zirveye uzanan tenisçi unvanını ise ABD'li eski yıldızlar Pete Sampras ve Jimmy Connors ile paylaştı. Federer, diğer grand slam turnuvalarından Avustralya Açık'ta 6, Fransa Açık'ta ise bir kez mutlu sona ulaştı.



Kariyeri boyunca bin 500'ün üzerine maça çıkan ve bunların bin 251'ini kazanan Federer, grand slamlerde en çok müsabakaya çıkan tenisçi oldu.



Açık dönemde bu turnuvalarda en fazla çeyrek final (58), yarı final (46) maçlarına çıkan oyuncu rekorlarının sahibi Federer, 31 karşılaşmada ise final gördü. Sadece Djokovic, 32 finalle bu alanda İsviçreli tenisçiyi geride bırakabildi.



- Nadal ve Serena Williams'tan duygusal veda



Federer'in emeklilik haberinin ardından dünya çapında birçok ünlü sporcu, sosyal medya hesaplarından İsviçreli tenisçiye saygılarını sundu.



Federer'in ezeli rakibi Nadal, "Bu günün gelmesini hiç istemezdim. Ben ve dünya genelindeki sporseverler için çok üzücü bir gün. İçinde, kort içi ve dışı çok harika anıların da yer aldığı bunca yılı seninle paylaşmak, benim için bir zevk olduğu kadar onur ve ayrıcalıktı. Bundan sonra da birlikte çok güzel anlar yaşayacağız. Biliyorsun, birlikte yapacağımız daha birçok şey olacak. Eşin Mirka ve çocuklarınla sana çok mutlu bir hayat diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Federer gibi kısa süre önce emeklilik kararı alan kadın tenisinin efsane ismi Serena Wiliams, "Bu oyuna, ikna edici bir biçimde, çok büyük katkı verdin ve bunu, kariyerin gibi hatasız yaptın. Her zaman seni takip ettim ve hayranlık duydum. Yollarımız her zaman, şu anda da olduğu gibi benzer durumlardan geçti. Aralarında benim de bulunduğum milyonlarca insana ilham oldun. Seni asla unutmayacağız. Seni alkışlıyorum ve gelecekte tekrar görüşmeyi dört gözle bekliyorum. Emekliler kulübüne hoş geldin. Sen olduğun için teşekkürler." ifadelerini kullandı.



Henüz 19 yaşında tek erkekler dünya sıralamasında zirveye çıkan İspanyol yetenek Carlos Alcaraz ise Federer'in en önemli idollerinden birisi olduğunu vurgulayarak, "Bana çok fazla ilham verdin! Spora verdiğin katkılar nedeniyle çok teşekkürler. Seninle yine de maça çıkmak istiyorum. Hayatının gelecek aşamasında başarılar dilerim." şeklinde görüş belirtti.



Tek kadınlar dünya 1 numarası Iga Swiatek, tenise verdiği katkılar nedeniyle 'Ekselansları'na teşekkür ederek, "Kariyerini izlemeye şahit olmak, büyük bir ayrıcalıktı. Her şey gönlünce olsun." mesajını paylaştı.



Tenisin efsane isimlerinden 78 yaşındaki ABD'li Billie Jean King de "Federer, şampiyonların şampiyonudur. Kuşağındaki en komple sporcu oydu ve tüm dünyadaki sporseverlerin kalbini, korttaki hızı ve güçlü tenis hafızasıyla fethetti. Kariyeri, tarihe geçecek ve her zaman yaşayacak." değerlendirmesini yaptı.



Dünya futbol tarihinin en iyilerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) Arjantinli futbolcusu Lionel Messi ise "Tenis tarihinin dahi, benzersiz bir ismisin ve her yönüyle örnek teşkil eden bir sporcusun. Kariyerinin bu yeni aşamasında başarılar dostum. Kortta keyifli zamanlar geçirmek için bir araya gelmek dileğiyle." şeklinde duygularını dile getirdi.



Federer'in tenise yaptığı katkılar, birçok sporcuya ilham kaynağı da olmuştu.



Manchester United'ın Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, daha önce basına yaptığı açıklamada, "Sporda olgunluğa zamanla kavuşabilirsiniz. Teniste Federer'in yaptıklarına bakın. 37, 38 yaşındayken bile hala zirvede. Ona imreniyorum." şeklinde konuşmuştu.



Golfün efsane ismi ABD'li Tiger Woods ise "Yaşlandığınızda, oyun şeklini değiştiriyorsunuz ve bazı şeyleri daha farklı yapmaya başlıyorsunuz. Federer, bunu yaptı. Ben de bunu yapmak için uğraşıyorum. Onun gibi toplara vuramasam da üstün performansıyla tenisi uzun süre domine etti. Rafa, Djokovic ve Andy Murray gibi üstün sporcularla çok iyi baş ediyor." ifadelerini kullanmıştı.



- Kariyerinin zirvesini 2003-2009 yılları arasında yaşadı



8 Ağustos 1981'de dünyaya gelen Federer, henüz 1988 yılında Wimbledon'ın gençler kategorisinde kupaya uzanarak başarılı geçecek tenis kariyerinin sinyalini verdi. İsviçreli tenisçi, grand slam turnuvalarındaki ilk zaferini 2003'te Wimbledon'da 21 yaşındayken, sonuncusunu ise 2018'de Avustralya Açık'ta yaşadı.



2003 ile 2009 yılları arasında kariyerinin zirvesine ulaşan Federer, çıktığı 28 grand slam finalinin 21'inden zaferle ayrılarak unutulmaz bir performansa imza attı. 2004, 2006 ve 2007'de dört grand slam turnuvasından üçünü ve ATP Finalleri'ni kazanan İsviçreli yıldız, Wimbledon ve ABD Açık'ta ise üst üste 5 kez kupa sevinci yaşadı.



Nadal ve Djokovic'in 2010 yılından itibaren rekabete girmesiyle eski başarılarını tekrarlayamayan Federer, buna rağmen tenis tarihinin en iyi üç ismi arasında kalmayı uzun yıllar başardı. İsviçreli tenisçi, son 12 yıl içinde Avustralya Açık'ta 3 (2010, 2017, 2018), Wimbledon'da ise 2 (2012, 2017) kupaya uzandı.



- İki kez olimpiyatlarda madalya sevinci yaşadı



Federer, olimpiyatlardaki performansıyla da adından sıklıkla söz ettirdi.



2008 Pekin Olimpiyatları'nda vatandaşı Stan Wawrinka ile çift erkeklerde altın madalya kazanan Federer, Londra 2012 tek erkekler finalinde ise Büyük Britanyalı Andy Murray'e kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldu.



Roger Federer, 2018 Avustralya Açık'ta yaşadığı şampiyonlukla 20 grand slam kazanan ilk erkek tenisçi unvanına sahip olurken, 36 yaşında dünya sıralamasının zirvesine çıkarak bu alanda en yaşlı tenisçi olarak da tarihe adını yazdırdı.



- Dünyanın en çok kazanan sporcusu oldu



Spor dünyasının en prestijli ödüllerinden Laureus Dünya Spor Ödülleri'ni 5 kez kazanan tek sporcu konumundaki Federer, serveti ve hayırseverliğiyle de her zaman ön plana çıktı.



Özellikle Afrika'da zor koşullarda yaşayan çocuklar için birçok kez yardımda bulunan Fedrerer, tenis organizasyonlarından 131 milyon dolar kazandı.



Forbes dergisine göre, popülerliği ve karizmasından dolayı dünyanın en fazla sponsor desteği alan sporcusu olarak gösterilen 41 yaşındaki tenisçi, yaklaşık 1 milyar dolarlık servetiyle tüm zamanların en çok kazanan sporcusu konumunda.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ