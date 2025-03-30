Ekonomik krizdeki Denizlispor'a müjdeli haber!

Ekonomik sıkıntılar çeken Denizlispor'da göreve gelmesi beklenen Yasin Özpek önemli açıklamalar yaptı.

Haber; DHA, Fotoğraf; X.com
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Ekonomik krizdeki Denizlispor'a müjdeli haber!
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30 Mart 2025 14:10
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Denizlispor'da yapılacak kongrede görevi mevcut Başkan Erhan Ergil'den devralacak olan Yasin Özpek, Haluk Ulusoy Tesisleri'ne geldi ve yeşil-siyahlı kurmaylarla görüştü.

Basın açıklamasında taraftara umut dağıtan kurmaylar destek çağrısında bulunarak, "Biz rantın değil, sevdanın peşindeyiz" ifadelerini kullandı.

Puan silme cezasının önüne geçen ve zor zamanda ateşten gömleği giymeye hazırlanan Yasin Özpek, "Hep beraber el ele verdik. Denizlispor'a arkamızı dönemezdik. Bu kulübü kurtarmak için yola çıktık. Borçları çarşamba günü ödeyeceğiz. Ödemeler yapılacak, şimdi futbolcular kendileri için sahaya çıkıp mücadele versinler" diye konuştu.

Görevi Yasin Özpek'e devredecek olan Başkan Erhan Ergil, "Mücadele verdik şimdi icraat zamanı. Güçlü bir yönetim arayışımız vardı. Bu çağrımıza Yasin Özpek kulak tıkamadı ve 15 milyon ödeme ile ilgili sorunu çözdü. Şimdi bizim başkan adayımız Yasin Özpek'tir" dedi.

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