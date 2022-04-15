Eintracht Frankfurt bu sezon Avrupa Ligi'nde karşılaştığı tüm rakiplerine karşı galip gelmeyi başarırken yenemediği tek takım Fenerbahçe oldu.



Alman ekibi grup etabında Royal Antwerp'i bir kez, Olimpiakos'u ise iki kez mağlup etmeyi başardı. Son 16 turunda Betis'i deplasmanda mağlup eden Almanlar, çeyrek finalde de Barça'yı Camp Nou'da devirdi.



Eintracht Frankfurt grup etabında karşılaştığı Fenerbahçe ile ise iki maçta da berabere kaldı.



