16 Eylül
Athletic Bilbao-Arsenal
19:45
16 Eylül
PSV Eindhoven-Union St.Gilloise
19:45
16 Eylül
Tottenham-Villarreal
22:00
16 Eylül
Benfica-Qarabag FK
22:00
16 Eylül
Juventus-B. Dortmund
22:00
16 Eylül
Real Madrid-Marsilya
22:00
16 Eylül
Sheffield Wednesday-Grimsby Town
21:45
16 Eylül
C.Palace-Millwall
22:00
16 Eylül
Brentford-Aston Villa
22:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Helmond-Jong FC Utrecht
21:00
16 Eylül
MVV Maastricht-FC Den Bosch
21:00
16 Eylül
TOP Oss-VVV-Venlo
21:00
16 Eylül
RKC Waalwijk-Vitesse
21:00
16 Eylül
SVG Reichenau-Wolfsberger AC
0-341'
16 Eylül
Torpedo Moscow-Kazan
0-0IPT
16 Eylül
FC Orenburg-Kazan
4-2
16 Eylül
Akron Togliatti-Lokomotiv Moscow
0-0DA
16 Eylül
Nizhny Novgorod-Dynamo Makhachkala
20:45
17 Eylül
Atletico GO-Avai FC
01:30
17 Eylül
Chapecoense-Athletico Paranaense
03:35
16 Eylül
Helsingborg-Landskrona BoIS
20:00

Eintracht Frankfurt'tan Galatasaray incelemesi

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Eintracht Frankfurt, internet sitesinden, sarı-kırmızılılarla ilgili bir analiz ve inceleme yazısı paylaştı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde, lig etabındaki ilk maçında deplasmanda karşılaşacağı Eintracht Frankfurt, sarı-kırmızılılar ile ilgili bir yazı ve analiz yayınladı.

"Üst üste üç şampiyonluk, 2024/25 sezonunda gelen duble ve kusursuz bir başlangıç... Galatasaray, hem kadrosu hem de oyunuyla dikkat çekiyor.

Türkiye'nin en başarılı kulübü Galatasaray, Süper Lig'de yeni sezona fırtına gibi girdi. Beş maçta beş galibiyet alan sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin beş puan önünde zirvede yer alıyor. Kadroya yaz transfer döneminde katılan İlkay Gündoğan, Leroy Sané ve Uğurcan Çakır gibi yıldızlar, şampiyonluk yarışında "Aslanlar"ı bir adım öne çıkarıyor."


"63 KUPA İLE ZİRVEDE"

"Galatasaray'ın kupa müzesinde toplam 63 şampiyonluk kupası bulunuyor. 25 Süper Lig, 19 Türkiye Kupası ve 17 Süper Kupa zaferinin yanı sıra, uluslararası alanda da 2000 UEFA Kupası ve 2001 UEFA Süper Kupası başarıları mevcut.""

"FORM GRAFİĞİ ZİRVEDE"

"Yeni sezona 3:0, 3:0, 4:0, 3:1 ve 2:0'lık skorlarla başlayan Galatasaray, hem hücum gücü hem de savunma direnciyle öne çıkıyor. Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi ve Eren Elmalı üçer golle takımın skorerleri olurken, Victor Osimhen de iki golle katkı verdi."

"OKAN BURUK FARKI"

"Sarı-kırmızılıların başındaki isim Okan Buruk, göreve geldiği 2022'den bu yana Galatasaray'ı dört büyük ulusal kupaya taşıdı. Eski hocası Karl-Heinz Feldkamp'ın da övgülerini alan Buruk, hem taktik disiplini hem de doğru transferlerle son dönemin en başarılı teknik direktörlerinden biri oldu.""

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
