12 Eylül
Esenler Erokspor-Hatayspor
17:00
12 Eylül
Bodrum FK-A.Demirspor
20:00
12 Eylül
Leverkusen-E. Frankfurt
21:30
12 Eylül
Sevilla-Elche
22:00
12 Eylül
Marsilya-Lorient
21:45
12 Eylül
Paderborn-Bochum
19:30
12 Eylül
Arminia Bielefeld-Magdeburg
19:30
12 Eylül
Standard Liege-KV Mechelen
21:45
12 Eylül
Benfica-Santa Clara
22:15
12 Eylül
Ipswich Town-Sheffield United
22:00

Ege Cup 2025'te final günü

Aliağa Petkimspor'un ev sahipliği yaptığı Ege Cup 2025, cumartesi günü oynanacak üçüncülük ve final maçları ile tamamlanacak.

Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Ege Cup 2025'te final günü
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'un sezon öncesi ev sahipliği yaptığı hazırlık turnuvası Ege Cup 2025'te cumartesi günü üçüncülük ve final maçları oynanacak.

Aliağa Belediyesi Spor Salonu'ndaki turnuvada ilk gün Türk Telekom, Merkezefendi Belediyesi Basket'i 94-67, Trabzonspor da Aliağa Petkimspor'u 74-72 mağlup etti.

Cumartesi günü aynı salonda saat 13.00'te Petkimspor ile Merkezefendi üçüncülük, 15.30'da ise Türk Telekom ve Trabzonspor final maçı oynayacak. Tribüne girişler ücretsiz olacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
