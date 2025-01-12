Ege Bilsel: "Penaltımız verilse daha farklı olurdu"

Bodrum FK oyuncuları Ege Bilsel ve Arlind Ajeti, 2-1 kaybedilen Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; DHA
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Ege Bilsel: 'Penaltımız verilse daha farklı olurdu'
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11 Ocak 2025 21:51
Son güncelleme 12 Ocak 2025 00:31
Bodrum FK oyuncuları Ege Bilsel ve Arlind Ajetii, 2-1 kaybedilen Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Penaltı beklenilen pozisyona değinen Ege, "Net pozisyonlarımız var, bir yerde bu rüzgar dönecek. Böyle gitmeyeceğini biliyorum. Taylan ağabeyin pozisyonunu gördüm, net şekilde ayağına basılıyor. Hakemlere de saygı duymamız lazım." ifadelerini kullandı.

Rüzgarın elbet döneceğini söyleyen Ege, "Hiçbir zaman pes etmeyeceğiz, penaltımız verilse farklı olabilirdi. İkinci yarıda daha iyi olacağımıza inanıyorum." sözlerini sarf etti.

Bodrum FK'nin tecrübeli oyuncusu Arlind Ajeti ise "İyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum ama sonuç istediğimiz gibi olmadı." sözlerini sarf etti.
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