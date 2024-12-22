Ege Bilsel: "%200'lük 5 pozisyon kaçırdık"

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor ile Bodrum FK'nin karşılaştığı mücadelenin ardından Bodrum FK oyuncusu Ege Bilsel açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ege Bilsel: '%200'lük 5 pozisyon kaçırdık'
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22 Aralık 2024 21:25
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. 

Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Trabzonspor, Pedro Malheiro'nun golüyle 1-0 kazandı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Bodrum FK'nin genç oyuncusu Ege Bilsel, iyi bir maç geçirdiklerini fakat gol fırsatlarından yararlanamadıklarını ifade etti: 

"Çok iyi mücadele ettik. Çok şaşkınız. Beş tane yüzde 200'lük pozisyon kaçırdık. Kenardan şaşırdım çok. Hiç beklemediğimiz bir şey oldu. Önümüze bakacağız. İnşallah gelecek maç kazanacağız."

Maçta oyuna sonradan dahil olan Bilsel, 13 dakika süre aldı.
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