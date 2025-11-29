Efeler Ligi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyespor deplasmanda kazandı!

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 7. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Gaziantep Gençlikspor'u 3-0 mağlup etti.
Salon: Şahinbey
Hakemler: Hakkı Demiralp, Furkan Salduz
Gaziantep Gençlikspor: Muhammet Ertuğrul, Lescov, Hamdi Erkan, Yusuf Emre Güler, Bohme, Nazar Hetman (İvgen Deniz, Bahadır Kuyucu, Onur Ulaş Topbaşlı, Halil İbrahim Kurt, Alper Omurca, Okay Uğur)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Halil İbrahim Yücel, Cemal Özgür, Ali Fazlı, Bardarov, Selim Yıldız, Özgür Benzer (Fatih Yörümez, Eyüp Ensar Demirbiler)
Setler: 30-32, 11-25, 22-25
Süre: 90 dakika (45, 21, 24)
