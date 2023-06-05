Efeler 09 SFK'da hedef final

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta çarşamba günü Beyoğlu Yeniçarşıspor'u 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında finale çıkma hedefiyle ağırlayacak Efeler 09 SFK'da cezası nedeniyle deplasmanda forma giyemeyen gol kralı İshak Kurt, gol sözü verdi.



Ligde sezonu 24 golle krallık yarışında zirvede tamamladıktan sonra Artvin Hopaspor'la oynanan Play-Off çeyrek final maçında ilk yarıda kırmızı kart görerek Beyoğlu Yenicarşı'yla yapılan ilk maçı kaçıran İshak, "Tüm Aydın'lılar gibi bende takımımın bir üst lige yükselmesini çok istiyorum" dedi.



"BAŞARIYLA GEÇECEĞİZ"



Yıldız futbolcu, "Sezon boyunca bunun mücadelesini verdik, vermeye de devam ediyoruz. İlk maçta aldığım ceza nedeniyle takımımı yalnız bıraktım. Ancak seyircisiz oynayacağımız çok önemli rövanş maçında sahada olacağım. İnşallah atacağım goller ile de hedefimize ulaşmak için katkı sağlamaya çalışacağım. Çıkacağımız bu çok zorlu maçta kadromuzda eksik arkadaşlarımızın olmasına rağmen biz bu zorlu sınavı başarı ile geçeceğiz. Kendi sahamızda kazanacağımız zafer ile taraftarlarımızı sevindireceğiz" diye konuştu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ