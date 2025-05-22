Minnesota Timberwolves'un yıldız guardı Anthony Edwards, Batı Konferansı Finalleri ilk maçının ardından yaptığı küfürlü açıklamalar nedeniyle NBA tarafından 50 bin dolar para cezasına çarptırıldı.



NBA Operasyon Başkanı Byron Spruell tarafından yapılan resmi açıklamada, cezanın Edwards'ın Oklahoma City Thunder'a karşı alınan 114-88'lik mağlubiyet sonrası basın toplantısındaki uygunsuz dili nedeniyle verildiği bildirildi.



23 yaşındaki oyuncu, serinin ilk maçında sadece 18 sayıyla oynayarak sezon ortalaması olan 26.5 sayının oldukça altında kaldı. Minnesota ilk yarıyı Julius Randle'ın 20 sayısıyla önde kapatsa da, Thunder ikinci yarıya 10-0'lık seriyle başlayarak kontrolü ele geçirdi.



Shai Gilgeous-Alexander 31 sayı ile maçın en skorer ismi olurken, Jalen Williams 19 sayı ve 8 ribaundla galibiyete katkı verdi. Timberwolves, üç sayı çizgisinin gerisinden sadece %31 isabet oranıyla oynarken, OKC %50 ile şut kullandı ve 27 asist yaptı.



Seride 1-0 geri düşen Minnesota, ikinci maç için Perşembe gecesi Oklahoma City'ye dönecek.



