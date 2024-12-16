Edin Dzeko, yine üzerine düşeni yaptı!

Fenerbahçe'nin 9 numarası Edin Dzeko, Başakşehir'i de boş geçmedi. Bu sezon ligdeki 9. golünü atan Boşnak yıldız, yine üzerine düşeni yaptı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; DHA
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Edin Dzeko, yine üzerine düşeni yaptı!
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16 Aralık 2024 10:22
Fenerbahçe'de iki forvet arasında tatlı bir rekabet yaşanıyor.

Dün gecenin yıldızı Youssef En-Nesyri olurken, Edin Dzeko da sahada kaldığı süre boyunca üzerine düşeni yaptı.

Karşılaşmanın 41. dakikasında ceza alanı içeresinde uzak köşeye harika bir vuruş yapan Bosna Hersekli yıldız takımını öne geçiren isim oldu.

30. GOL

Kafasına aldığı darbeye karşın oyuna devam eden Dzeko, Süper Lig'de oynadığı 51. maçta 30. gole imzasını attı. 2007-08 sezonundan itibaren bu sayıya en hızlı ulaşan Fenerbahçe oyuncusu oldu.

"HEP BİRLİKTE KAZANDIK"

Dzeko 45+1'de kafasına aldığı darbe nedeniyle mücadeleyi bandajla tamamlarken mücadele bitiminde şöyle konuştu: "Bizim için kazanmak önemliydi. Bugün hep birlikte kazandık." 

 
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