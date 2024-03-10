Edin Dzeko yerde kaldı, Fenerbahçe penaltı bekledi

Fenerbahçe - Pendikspor maçında ilk yarının son anlarında Edin Dzeko penaltı bekledi.
Maçın uzatma anlarında topsuz alanda ceza alanına hareketlenmek isteyen Dzeko, Welinton ile girdiği mücadelede penaltı bekledi.
Devam kararı veren hakem Kadir Sağlam, VAR ile görüştüğünü ifade etti ancak VAR'dan herhangi bir inceleme uyarısı gelmemesi üzerine oyun devam etti.
Maçın uzatma anlarında topsuz alanda ceza alanına hareketlenmek isteyen Dzeko, Welinton ile girdiği mücadelede penaltı bekledi.
Devam kararı veren hakem Kadir Sağlam, VAR ile görüştüğünü ifade etti ancak VAR'dan herhangi bir inceleme uyarısı gelmemesi üzerine oyun devam etti.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU