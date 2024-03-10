Edin Dzeko yerde kaldı, Fenerbahçe penaltı bekledi

Fenerbahçe - Pendikspor maçında ilk yarının son anlarında Welinton ile girdiği mücadelede yerde kalan Edin Dzeko penaltı bekledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Edin Dzeko yerde kaldı, Fenerbahçe penaltı bekledi
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10 Mart 2024 20:26
Fenerbahçe - Pendikspor maçında ilk yarının son anlarında Edin Dzeko penaltı bekledi.

Maçın uzatma anlarında topsuz alanda ceza alanına hareketlenmek isteyen Dzeko, Welinton ile girdiği mücadelede penaltı bekledi.

Devam kararı veren hakem Kadir Sağlam, VAR ile görüştüğünü ifade etti ancak VAR'dan herhangi bir inceleme uyarısı gelmemesi üzerine oyun devam etti.
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