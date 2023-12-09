'nin Beşiktaş derbisindeki en büyük kozlarından, Türkiye kariyerinde bir ilki gerçekleştirmek istiyor.Edin Dzeko, bu akşamki derbide doğal olarak Fenerbahçe'nin en büyük gol silahı konumunda. 37 yaşındaki forvet, uzun süren suskunluğunu geçen hafta Sivas filelerini sarsarak bozup, moral bulmuştu. Boşnak yıldız şimdi gözünü Beşiktaş mücadelesine çevirdi. Edin Dzeko, kariyeri boyunca Almanya, İngiltere ve İtalya'da bu tarz birçok büyük maça çıktığı, attığı gollerle yıldızlaştı.Dünyaca ünlü forvet, Wolfsburg forması giydiği dönemde Bayern Münih'e karşı görev yaptığı 8 karşılaşmada 4 gol, 2 asistlik katkı sağladı. Dzeko'nun 7 Dortmund müsabakasındaki karnesi ise 4 gol, 1 asist oldu. Ardından Manchester City'ye imza atan Boşnak oyuncu, 7 Manchester Derbisi'nde 5 defa fileleri sarstı, 1 golün de pasını verdi. İngiltere'de oynarken Liverpool'a karşı 11 maçta 3 gol 1 asistle, 6 Tottenham maçında ise 6 gol 3 asistle oynadı.Edin Dzeko, İtalya macerasında ise Roma ve İnter formaları giydi. Dünyaca ünlü golcü, bu iki ekiple Milan'a karşı 19 kez rakip olup 8 gol, 1 asistlik katkı verdi. Dzeko, 18 Juventus mücadelesinde 3 golün yanı sıra 2 de asist yaptı. Trabzonspor mücadelesini boş geçen yıldız forvet, Türkiye'deki derbi hesabını da bu akşam Beşiktaş karşısında açmak istiyor.